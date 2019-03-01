Студентка МАИ устроила поножовщину в общежитии

19-летняя студентка второго курса Московского авиационного института (МАИ) ранила ножом двух соседей по общежитию. Жизням пострадавших ничего не угрожает, они отказались писать на девушку заявление в полицию.

По словам собеседника агентства, девушка «пребывала в нездоровом возбуждении». Студентка взяла нож, вышла на лестничную клетку на 20 этаже и начала спускаться. На одном из пролётов она встретила первокурсника, у которого попросила сигарету. Молодой человек отказался, после чего учащаяся ударила его ножом по руке.

«На пролёте 16 этажа ей повстречался 18-летний первокурсник авиационного института, который попросил закурить. Тогда девушка достала нож и нанесла парню удар по руке. Пострадавший пошёл к охране, а студентка поднялась к себе на этаж», — рассказали в полиции.

Нападавшую доставили в психиатрическую лечебницу. Обстоятельства происшествия выясняются.