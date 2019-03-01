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Студентка МАИ устроила поножовщину в общежитии 

News.ru + ещё 8 41 минуту назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
19-летняя студентка второго курса Московского авиационного института (МАИ) ранила ножом двух соседей по общежитию. Жизням пострадавших ничего не угрожает, они отказались писать на девушку заявление в полицию.
Инцидент произошёл в ночь на 28 февраля в общежитии «Дружба» на улице Фестивальной в Москве, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, девушка «пребывала в нездоровом возбуждении». Студентка взяла нож, вышла на лестничную клетку на 20 этаже и начала спускаться. На одном из пролётов она встретила первокурсника, у которого попросила сигарету. Молодой человек отказался, после чего учащаяся ударила его ножом по руке.
«На пролёте 16 этажа ей повстречался 18-летний первокурсник авиационного института, который попросил закурить. Тогда девушка достала нож и нанесла парню удар по руке. Пострадавший пошёл к охране, а студентка поднялась к себе на этаж», — рассказали в полиции.
Нападавшую доставили в психиатрическую лечебницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Происшествия , МВД , МАИ , АГН "Москва" , Москва
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