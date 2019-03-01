Криминальная разборка: почему обстреляли школу

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Источник в МВД назвал возможную причину стрельбы у школы в Нижнем Новгороде 

РИА Новости 1 час назад
Стрельба у школы в Нижнем Новгороде, в результате которой пострадал один человек, по предварительным данным, оказалась криминальной разборкой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Предварительно, стрельба велась по прохожему из проезжавшей мимо машины. В качестве одной из версий происшедшего рассматривается криминальная разборка", — сказал собеседник агентства.
Ранее собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные в пятницу устроили стрельбу из пневматического оружия на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде. По его словам, в результате инцидента, который произошел утром возле школы №121, один человек был ранен.
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