Криминальная разборка: почему обстреляли школу

Источник в МВД назвал возможную причину стрельбы у школы в Нижнем Новгороде

Стрельба у школы в Нижнем Новгороде, в результате которой пострадал один человек, по предварительным данным, оказалась криминальной разборкой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Предварительно, стрельба велась по прохожему из проезжавшей мимо машины. В качестве одной из версий происшедшего рассматривается криминальная разборка", — сказал собеседник агентства. Ранее собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные в пятницу устроили стрельбу из пневматического оружия на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде. По его словам, в результате инцидента, который произошел утром возле школы №121, один человек был ранен.