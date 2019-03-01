Мужчина умер на крыше дома, люди винят врачей и кошку

Житель Челябинской области не дождавшись помощи медиков, умер на козырьке пристройки к десятиэтажному дому. Информация о причинах его гибели крайне противоречива.

В областном Минздраве утверждают, что тот не удержался и упал.

«Был вызов скорой помощи к мужчине, который упал с высоты. Сотрудники МЧС приехали первыми, сняли пострадавшего с козырька здания», — цитирует URA.RU сотрудника пресс-службе регионального министерства.

Собеседник уточнил, что к приезду реанимационной бригады мужчина был уже мёртв.

Однако местные жители утверждают, что у мужчины случился сердечный приступ. По их словам, на крышу пристройки мужчина забрался, чтобы достать кошку.

«Мужчина попросился вылезти с соседского балкона, и ему стало плохо метров через пятнадцать. Он осел, и у него случился приступ», — цитирует 74.ru одну из жительниц.

Та утверждает, что мужчина на крыше пробыл больше 40 минут, пока не приехали оперативные службы. Люди говорят, что слишком часто вынуждены подолгу ждать скорую помощь.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП. Там уже заявили, что криминального характера в инциденте нет.

Ранее в Челябинской области, как сообщал News.ru, воспитательница детского сада забыла на закрытой уличной веранде двухлетнего подопечного. Плач ребёнка услышала женщина, которая проходила мимо учреждения.