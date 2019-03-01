Появились подробности ЧП в метро Москвы

Человек остался жив после падения на рельсы в метро в Москве

На станции метро "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена мужчина остался жив осле падения на рельсы, передает РИА "Новости"

"Упавшего на рельсы мужчину достали спасатели", — сказал представитель экстренных служб столицы.

По его словам, пострадавший был передан врачам для осмотра.

Как сообщается в официальном твиттере столичного метро, движение на салатовой ветке от "Марьиной Рощи" до "Печатников" восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что на салатовой ветке метро Москвы ограничено движение из-за инцидента с пассажиром.