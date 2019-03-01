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Работников мигрантских лагерей в США заподозрили в насилии над детьми 

Lenta.ru 1 час назад
Власти США за последние четыре года получили около 5 тысяч жалоб на сексуальные домогательства к детям в американских лагерях для мигрантов. Об этом говорится в документах министерства здравоохранения и социальных служб страны, сообщает The Guardian.
По данным ведомства, случаи варьируются от романтических отношений между сотрудниками учреждений и несовершеннолетними, а также показа порнографии до «принудительных прикосновений». В ведомстве отметили, что отдельные жалобы начали поступать еще в 2015 году, однако их количество значительно увеличилось в 2017-м.
Как сообщается, за 2018 год был зафиксирован 1261 случай, что на 192 больше, чем годом ранее. В большинстве из них домогаться до детей позволяли себе их сверстники, однако в 178 эпизодах жалобы поступали на работников лагерей. При этом на протяжении 2018 года число подобных инцидентов росло: с четырех в феврале до 12 в июле.
Член палаты представителей Конгресса Тед Дойч связал происходящее с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о политике нулевой терпимости к нелегальным мигрантам.
В свою очередь ответственный за детей в лагерях для мигрантов Джонатан Уайт отверг обвинения.
«Никакие из этих жалоб не касаются сотрудников», — сказал он на слушании в палате представителей.
В декабре 2018 года семилетняя девочка из Гватемалы, задержанная вместе с отцом во время прохождения границы США, погибла по пути в центр содержания нелегальных мигрантов. В ООН призвали Вашингтон начать независимое расследование смерти ребенка, а также прекратить задерживать детей.
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Происшествия , Видео , Криминал , Дональд Трамп , Минздрав РФ , ООН , The Guardian , США
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