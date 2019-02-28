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Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку в Одессе 

Рамблер + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Одессе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одесское издание «Думская».
Экипаж Boeing-737 принял решение об аварийной посадке после того, как приборы показали низкое давление масла в системе.
Самолет приземлился в Одессе в 18.40 мск, на борту лайнера находятся 122 пассажира.
Ранее в четверг самолету Embraer 175 польской авиакомпании Lot Polish Airlines, следовавшему из Москвы в Варшаву, пришлось вернуться в аэропорт Шереметьево из-за проблем с предкрылками через несколько минут после взлета.
Происшествия , Turkish Airlines , Аэропорт Шереметьево , Москва , Стамбул
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