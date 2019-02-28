Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку в Одессе

Экипаж Boeing-737 принял решение об аварийной посадке после того, как приборы показали низкое давление масла в системе.

Самолет приземлился в Одессе в 18.40 мск, на борту лайнера находятся 122 пассажира.