Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Одессе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одесское издание «Думская».
Экипаж Boeing-737 принял решение об аварийной посадке после того, как приборы показали низкое давление масла в системе.
Самолет приземлился в Одессе в 18.40 мск, на борту лайнера находятся 122 пассажира.
Ранее в четверг самолету Embraer 175 польской авиакомпании Lot Polish Airlines, следовавшему из Москвы в Варшаву, пришлось вернуться в аэропорт Шереметьево из-за проблем с предкрылками через несколько минут после взлета.