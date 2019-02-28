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В районе курорта «Архыз» погиб человек из-за схода лавины 

РИА Новости + ещё 26 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, шесть пострадали из-за схода лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз, сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.
"Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. В результате схода лавины пострадали семь человек. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек погиб.
"Мы можем подтвердить, один человек погиб, спасательная операция продолжается", — сообщил представитель ведомства.
По информации ГУ МЧС по республике, пострадавшие, предположительно, занимались внетрассовым катанием.
Отмечается, что один пострадавший был спущен с хребта на борту вертолета и передан медикам, в настоящее время спасатели продолжают работы на месте схода лавины. Сообщается, что в готовности к реагированию находятся 20 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.
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Происшествия , МЧС , Карачаево-Черкесская Республика
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