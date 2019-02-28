В районе курорта «Архыз» погиб человек из-за схода лавины

"Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. В результате схода лавины пострадали семь человек. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек погиб.

"Мы можем подтвердить, один человек погиб, спасательная операция продолжается", — сообщил представитель ведомства.

По информации ГУ МЧС по республике, пострадавшие, предположительно, занимались внетрассовым катанием.

Отмечается, что один пострадавший был спущен с хребта на борту вертолета и передан медикам, в настоящее время спасатели продолжают работы на месте схода лавины. Сообщается, что в готовности к реагированию находятся 20 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.