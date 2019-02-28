Газопровод взорвался и загорелся в Рязанской области

Магистральный газопровод взорвался с последующим возгоранием в районе села Троицкое в Рязанской области . Пострадавших в результате инцидента нет.

На место происшествия выехали четыре единицы техники и восемь человек личного состава, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Там отмечается, что угрозы нарушения жизнедеятельности нет.