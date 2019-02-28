Магистральный газопровод взорвался с последующим возгоранием в районе села Троицкое в Рязанской области. Пострадавших в результате инцидента нет.
На место происшествия выехали четыре единицы техники и восемь человек личного состава, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Там отмечается, что угрозы нарушения жизнедеятельности нет.
Ранее News.ru писал о том, что в Минстрое разработали меры по усилению газовой безопасности домов. В частности, предлагается обязательно заранее уведомлять собственников квартир и домов о предстоящих проверках газового оборудования, а за отказ специалистам в допуске в жилое помещение — возбуждать дела об административном правонарушении.