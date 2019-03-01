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Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова 

Газета.Ru 1 час назад
Эксперты следственного комитета (СК) России пришли к выводу, что смерть группы туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, "не имеет никакой скрытой подоплеки". С материалами нового расследования ознакомился "Московский комсомолец".
По версии СК, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать его. Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла "отчаянную попытку" пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала "более надежное убежище", добралась до перешейка, которые провалился под их тяжестью, и оказалась "накрыта слоем промерзшего снега".
Криминалисты подчеркнули, что "сомнения" в естественных причинах гибели группы Дятлова стали следствием "непрофессионализма и неполноты работы по делу". Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об "огненных шарах" и других мистических явлениях.
Ранее сообщалось, что заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов потребовал эксгумации погибших на перевале Дятлова.
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Комментарии22
Происшествия , Видео , Николай Тарасов , СКР , Московский комсомолец
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