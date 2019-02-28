Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил майора Черноморского флота России и его сожительницу к десяти и девяти годам колонии, соответственно, за шпионаж в пользу Украины , сообщает ФСБ РФ

"Решением суда Долгополов Д. А. приговорен к лишению свободы сроком на десять лет колонии строгого режима, Сухоносова А. С. — девять лет колонии общего режима", — говорится в релизе.

В ходе процесса оба полностью признали вину и заявили, что раскаиваются.

По данным ФСБ, Сухоносову завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименок, а она привлекла к сотрудничеству с Украиной Долгополова. Вместе они "собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота".

О задержании двух шпионов ФСБ объявила в сентябре 2017 года. Детали не уточнялись.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.