Племянник Киселева получил срок

Племяннику Киселева вынесли приговор в Германии

Племянник ведущего программы «Вести Недели» Дмитрия Киселёва Сергей был приговорён немецким судом к тюремному сроку за участие в боевых действиях в Донбассе, сообщает RTVi.

Киселёва-младшего, который является гражданином Германии , обвиняли в подготовке к «серьезному преступлению против украинского государства», а также нарушении закона о хранении оружия.

По версии следствия, Киселёв в 2014 году прошёл боевую подготовку в Санкт-Петербурге. Приобретённые навыки мужчина впоследствии применил в боях с ВСУ Украины на стороне Донецкой народной республики (ДНР).

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в конце 2017-го года. После участия в войне в Донбассе Киселёв, имеющий сан священника, посетил Афон и уехал в Болгарию, где и был задержан. Отмечается, что при себе он имел автомат Калашникова и пистолет.

Впервые телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что его племянник, имеющий паспорт ФРГ, воевал на стороне ДНР и был заместителем командира взвода в 2016 году. Автор статьи уверяет, что именно после этого интервью в отношении Киселёва-младшего было заведено уголовное дело.

На суде адвокат обвиняемого, которому грозило до 10 лет заключения, просил назначить наказание своему подзащитному в виде двух лет лишения свободы. В результате суд, учитывая, что гособвинению не удалось доказать прохождение боевой подготовки в России, приговорил племянника телеведущего к двум годам и трём месяцам тюрьмы.