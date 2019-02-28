Племянник Киселева получил срок

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Племяннику Киселева вынесли приговор в Германии 

Рамблер 1 час назад
Племянник ведущего программы «Вести Недели» Дмитрия Киселёва Сергей был приговорён немецким судом к тюремному сроку за участие в боевых действиях в Донбассе, сообщает RTVi.
Киселёва-младшего, который является гражданином Германии, обвиняли в подготовке к «серьезному преступлению против украинского государства», а также нарушении закона о хранении оружия.
По версии следствия, Киселёв в 2014 году прошёл боевую подготовку в Санкт-Петербурге. Приобретённые навыки мужчина впоследствии применил в боях с ВСУ Украины на стороне Донецкой народной республики (ДНР).
Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в конце 2017-го года. После участия в войне в Донбассе Киселёв, имеющий сан священника, посетил Афон и уехал в Болгарию, где и был задержан. Отмечается, что при себе он имел автомат Калашникова и пистолет.
Впервые телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что его племянник, имеющий паспорт ФРГ, воевал на стороне ДНР и был заместителем командира взвода в 2016 году. Автор статьи уверяет, что именно после этого интервью в отношении Киселёва-младшего было заведено уголовное дело.
На суде адвокат обвиняемого, которому грозило до 10 лет заключения, просил назначить наказание своему подзащитному в виде двух лет лишения свободы. В результате суд, учитывая, что гособвинению не удалось доказать прохождение боевой подготовки в России, приговорил племянника телеведущего к двум годам и трём месяцам тюрьмы.
Комментарии69
Происшествия , Видео , В мире , Дмитрий Киселев , Германия
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