Генерал-полковника жестоко избили в Москве

В Москве генерал-полковника избили за автомобильный гудок

В центре Москвы неизвестные напали на генерал-полковника в отставке, бывшего замминистра промышленности Александра Бриндикова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел на Малой Никитской улице. Его причиной стал дорожный конфликт.

По информации Baza, Бриндиков в момент инцидента был за рулем Mercedes. Он приехал к офису своей фирмы и посигналил двум мужчинам, перегородившим въезд. По версии канала, мужчин разозлились и начали вдвоем избивать Бриндикова.

В результате он получил травмы лица, головы и черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали. Задержаны ли нападавшие, не уточняется.

На записи, опубликованной каналом, видно, как белый автомобиль стоит у ворот. Затем появляется черный Mercedes, белое авто отъезжает. После этого из белой машины выходит мужчина, направляется в сторону Mercedes, открывает дверь и что-то говорит водителю. Mercedes заезжает в ворота, его водитель выходит и продолжает разговор с мужчиной из белого авто. В какой-то момент они начали бить друг друга, затем к драке присоединился еще один мужчина.