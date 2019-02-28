Генерал-полковника жестоко избили в Москве

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В Москве генерал-полковника избили за автомобильный гудок 

Рамблер 52 минуты назад
В центре Москвы неизвестные напали на генерал-полковника в отставке, бывшего замминистра промышленности Александра Бриндикова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошел на Малой Никитской улице. Его причиной стал дорожный конфликт.
По информации Baza, Бриндиков в момент инцидента был за рулем Mercedes. Он приехал к офису своей фирмы и посигналил двум мужчинам, перегородившим въезд. По версии канала, мужчин разозлились и начали вдвоем избивать Бриндикова.
В результате он получил травмы лица, головы и черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали. Задержаны ли нападавшие, не уточняется.
На записи, опубликованной каналом, видно, как белый автомобиль стоит у ворот. Затем появляется черный Mercedes, белое авто отъезжает. После этого из белой машины выходит мужчина, направляется в сторону Mercedes, открывает дверь и что-то говорит водителю. Mercedes заезжает в ворота, его водитель выходит и продолжает разговор с мужчиной из белого авто. В какой-то момент они начали бить друг друга, затем к драке присоединился еще один мужчина.
По данным портала ВПК.name, Бриндикову 65 лет. Он в течение 26 лет служил в Вооруженных Силах, получил степень кандидата технических наук и стал лауреатом Премии правительства РФ за 1999 год.
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Происшествия , Видео , Правительство РФ , Москва
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