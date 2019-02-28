Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше

Польская полиция задержала экс-замглавы Пробизнесбанка Ярослава Алексеева , подозреваемого в крупном хищении в составе организованной группы.

«Алексеев был задержан на 40 дней, в отношении экс-банкира проводились розыскные мероприятия по линии Интерпола», — сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

Согласно материалам уголовного дела, Алексеев стал участником преступной группы, в которую входили глава правления Пробизнесбанка Александр Железняк и президент кредитной организации Сергей Леонтьев , в 2014 году. Выдавая кредиты фиктивным компаниям, они присвоили в общей сложности 2,4 млрд рублей.

В 2017 году Алексеев был заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в федеральный и международный розыск.