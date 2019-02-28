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Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press
Польская полиция задержала экс-замглавы Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, подозреваемого в крупном хищении в составе организованной группы.
«Алексеев был задержан на 40 дней, в отношении экс-банкира проводились розыскные мероприятия по линии Интерпола», — сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования.
Согласно материалам уголовного дела, Алексеев стал участником преступной группы, в которую входили глава правления Пробизнесбанка Александр Железняк и президент кредитной организации Сергей Леонтьев, в 2014 году. Выдавая кредиты фиктивным компаниям, они присвоили в общей сложности 2,4 млрд рублей.
В 2017 году Алексеев был заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в федеральный и международный розыск.
Ранее News.ru сообщил о том, что Генпрокуратура направила в суд дело о хищении руководством Пробизнесбанка 600 млн рублей. Средства были похищены путём заключения мнимого агентского договора об оказании услуг и перечислены на счета аффилированных организаций.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Сергей Леонтьев , Ярослав Алексеев , Александр Железняк , Пробизнесбанк , Генпрокуратура РФ , Интерпол , РБК , Польша
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