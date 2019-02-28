«Не трогайте их, убейте меня»: сибиряк погиб, защищая свою девушку и друзей

Четверых жителей Иркутской области обвиняют в жестокой расправе над 20-летним студентом Вячеславом Беляковым , покушении на убийство его девушки, а также ряде других тяжких преступлений. По словам очевидцев, молодой человек заступился за подругу и троих приятелей. В поисках подозреваемых участвовали свыше 50 полицейских, а задержание провели бойцы СОБРа.

Смертельная дорога

Вечером 22 февраля студент Красноярского инженерно-строительного института Вячеслав Беляков на своем автомобиле подъезжал к родному поселку Прибрежный.

"Вместе с ним в салоне находились его девушка Ксения и три парня из нашего района, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Евгений. — В тот вечер Славу к праздничному столу ждали родители, но до дома он не доехал буквально несколько километров".

На трассе машину Белякова остановили четверо знакомых ему жителей поселка.

"Один из них был вооружен охотничьим карабином. Он приказал водителю покинуть салон и заявил, что сейчас всех перестреляет, — продолжает Евгений. — Слава спокойно вышел, поднял руки вверх и сказал: "Убейте меня, но никого не трогайте". В следующую секунду прогремел выстрел".

Остальных пассажиров выгнали из машины и уложили на снег. Несколько минут они вслух размышляли, что делать дальше.

"Бандиты думали нас убить. Один из них достал нож и ударил Ксению в грудь, — рассказывает РИА Новости участник инцидента Влад Александров. — В итоге они забрали наши деньги, ценности, сели в Славин автомобиль и уехали".

Потерпевшие сразу вызвали врачей, однако спасти Белякова не удалось — он скончался в машине скорой помощи. Раненую девушку в срочном порядке госпитализировали в ближайшую больницу, где оказали необходимую помощь.

GTA по-сибирски

Тем временем буквально все полицейские Братского района искали подозреваемых в этом и, как потом выяснилось, ряде других особо тяжких преступлений. По версии следствия, ими оказались жители Прибрежного Александр Федоров , его сводный брат Василий Евсеев, а также Константин Курзаев и Денис Степанов

"Днем 22 февраля компания выпивала в поселке Новое Приречье, а затем на машине отправилась в деревню Булак, — рассказывает РИА Новости местный житель Андрей. — Там они ворвались в дом к 87-летней пенсионерке. Пожилую женщину сильно избили, а ее 40-летнему внуку пробили голову. Искали деньги, но наткнулись на ружье. С этого все и началось".

Беляков стал второй жертвой бандитов.

"На участке федеральной автодороги "Вилюй" четверо молодых людей, вооруженных охотничьим ружьем, перегородили своим автомобилем проезжую часть и, направив оружие на водителя, заставили его остановиться и выйти из машины, — рассказывают в СУ СКР по Иркутской области.

Расправившись с Беляковым, угонщики продолжили опасное путешествие.

"На трассе они попытались остановить внедорожник Land Cruizer, даже стреляли по колесам, но водителю удалось оторваться от преследования, — добавляет Андрей. — Тогда в деревне Кузнецовка компания избила таксиста и забрала его автомобиль, на котором отправилась в Братск".

Задержать их удалось буквально на подъезде к городу. Автомобиль с шашечками сначала остановили инспекторы ГИБДД , а дальше в дело вступили сотрудники СОБРа. Оказать сопротивление молодые люди не успели. Вскоре следователи предъявили им обвинение сразу по четырем статьям: "Убийство, совершенное из корыстных побуждений", "Покушение на убийство", "Разбой" и "Угон автотранспорта".

"Изъято оружие и другие вещественные доказательства. Задержанные уже дали признательные показания, — добавляют в региональном управлении СК России. — Ранее они привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, и ближайшие два месяца фигуранты дела проведут в СИЗО".

Плохая репутация

Как рассказали РИА Новости жители Прибрежного, Александр Федоров в прошлом сидел за кражу. Освободившись из колонии, на путь исправления так и не встал.

"Он был довольно агрессивным, часто выпивал и, скорее всего, употреблял наркотики, — добавляет один из знакомых задержанного. — Постепенно в эту жизнь Саша втянул и брата Василия".

Добавим, что, по предварительным данным, из ружья стрелял именно Федоров. По злой иронии судьбы, тетя Василия и Александра работает в одной больнице с матерью погибшего Вячеслава.

Про остальных участников инцидента отзываются довольно положительно и считают, что преступления они совершали под давлением рецидивиста.

"Денис Степанов всегда был спокойным парнем, ничего плохого не делал, — рассказывает РИА Новости знакомая парней Анастасия. — Он очень боялся Федорова, но почему-то продолжал с ним общаться. Как будто попал под его влияние".

В том, кто был инициатором преступлений, стрелял в Вячеслава, бил ножом Ксению, и в других обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи. В любом случае обвиняемым грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

На похороны Белякова, состоявшиеся на днях в Прибрежном, пришли едва ли не все жители поселка.

"Слава был очень хорошим парнем, доброжелательным и отзывчивым. Очень жаль, что какие-то уроды всего за пару секунд оборвали его жизнь, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Олег. — Он был очень смелым, но старался ни с кем не конфликтовать, а если кто-то начинал ругаться, то делал все возможное, чтобы мирно решить проблему и избежать драки. Таких людей, как он, очень мало. Наверное, только Слава был способен на такой поступок".

На странице его девушки в социальной сети до сих пор висит пост благодарности за спасенную жизнь.