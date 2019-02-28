Взрыв газа прогремел в жилом доме под Смоленском

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

Взрыв бытового газа произошел в одном из жилых домов в Смоленской области . По данным МЧС РФ по региону, хлопок случился в деревне Михейково Ярцевского района.

Сообщается, что в результате ЧП были повреждены гипсовые перегородки.

«Имеется пострадавший. Дальнейшая информация уточняется», — добавили в ведомстве.

На месте инцидента работают спасатели. Причины взрыва устанавливаются. По предварительной информации, пострадал хозяин квартиры.