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Взрыв газа прогремел в жилом доме под Смоленском 

ТК «Звезда» 1 час назад
По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.
Взрыв бытового газа произошел в одном из жилых домов в Смоленской области. По данным МЧС РФ по региону, хлопок случился в деревне Михейково Ярцевского района.
Сообщается, что в результате ЧП были повреждены гипсовые перегородки.
«Имеется пострадавший. Дальнейшая информация уточняется», — добавили в ведомстве.
На месте инцидента работают спасатели. Причины взрыва устанавливаются. По предварительной информации, пострадал хозяин квартиры.
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Происшествия , Видео , Пожары , Смоленская Область
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