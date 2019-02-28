Сожжение денег Арашуковых оказалось фейком

«Фонтанка» Видеозапись сожжения денег сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля оказалась ненастоящей, сообщает

Накануне «Фонтанка» опубликовала ролик, на котором было запечатлено множество купюр, часть из них была обгоревшей. Издание сообщило, что сжечь деньги пытались в Москве в день обысков у Рауфа и Рауля Арашуковых, а также о возможной связи этих событий.

«Видео оказалось старым. Оно не связано ни с обысками в Москве, ни с делом сенатора. Нас ввели в заблуждение», — сообщило издание сегодня.

Арашуковы были задержаны 30 января. Следователи подозревают отца сенатора в создании в 2002 году организованного преступного сообщества с целью хищения газа, а объем похищенного оценивают в 31 миллиард рублей.

В ходе рассмотрения в Басманном райсуде Москвы

ходатайства об аресте Арашуковых и их подельников представитель Следственного комитета назвал эту сумму «невзыскиваемой».

Рауфа Арашукова подозревают в участии в ОПС отца, а также в организации двух убийств и давлении на свидетеля.