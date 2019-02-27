Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников

В селе Частые ( Пермский край ) инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД обстрелял дома руководителей полиции. Об этом в среду, 27 февраля, «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, мишенью злоумышленника стали дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские преследовали дебошира на снегоходах, после чего догнали и вступили с ним в перестрелку. В конечном итоге мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.