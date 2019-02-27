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Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В селе Частые (Пермский край) инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД обстрелял дома руководителей полиции. Об этом в среду, 27 февраля, «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников издания, мишенью злоумышленника стали дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Полицейские преследовали дебошира на снегоходах, после чего догнали и вступили с ним в перестрелку. В конечном итоге мужчина покончил с собой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.
В январе сообщалось, что в Уфе двое полицейских подозреваются в избиении двух сотрудников Следственного комитета России, которые прибыли в дежурную часть полиции для проверки жалобы об избиении там задержанного. Следователей насильно вывели из помещения, нанеся одному из них телесные повреждения.
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Комментарии2
Происшествия , Криминал , СКР , ГИБДД , МВД , Пермский Край
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