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Сотрудник ДПС обстрелял дома начальства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Инспектор ДПС несколько раз выстрелил в сторону домов, где жили в том числе его начальники, а после покончил жизнь самоубийством.
«Ночью 27 февраля 2019 года в селе Частые сотрудник дорожно-патрульной службы произвел выстрелы в сторону двух домов, в которых проживают сотрудники полиции, а в последующем и по сотрудникам полиции», — сообщается на сайте Следственного комитета России по Пермскому краю.
После происшествия мужчина покончил жизнь самоубийством. В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сотрудник ДПС, совершивший обстрел, в тот момент находился в очередном отпуске.
СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На месте преступления ведутся следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
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Происшествия , Криминал , СКР , ГИБДД , МВД
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