Сотрудник ДПС обстрелял дома начальства

Инспектор ДПС несколько раз выстрелил в сторону домов, где жили в том числе его начальники, а после покончил жизнь самоубийством.

«Ночью 27 февраля 2019 года в селе Частые сотрудник дорожно-патрульной службы произвел выстрелы в сторону двух домов, в которых проживают сотрудники полиции, а в последующем и по сотрудникам полиции», — сообщается на сайте Следственного комитета России по Пермскому краю.

После происшествия мужчина покончил жизнь самоубийством. В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сотрудник ДПС, совершивший обстрел, в тот момент находился в очередном отпуске.