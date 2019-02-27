В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян были избиты сотрудниками ГИБДД Ростовской области , сообщает пресс-служба крымского минстроя. В ростовской полиции утверждают, что было совершено нападение на ее сотрудника, ведомство проводит проверки после инцидента.

Сам Храмов рассказал РИА Новости , что инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону. "Сотрудники ДПС остановили мой автомобиль, но вместо стандартных проверочных мероприятий начали вести себя вызывающе и позволяли себе некорректный тон. Они не знали, что перед ними должностные лица", — сказал РИА Новости Храмов.

По словам министра, в поездке из Москвы в Крым его сопровождал начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян, который также стал свидетелем и участником инцидента.

"Своих удостоверений госслужащих мы не доставали, на замечания вести себя сдержанно и не дискредитировать органы внутренних дел последовали только агрессивное поведение и рукоприкладство. Когда мы поняли, что ситуация выходит из-под контроля, были вынуждены вызвать наряд полиции. Превышать свои должностные полномочия не позволено никому", — сказал министр.

Он надеется, что правоохранительные органы разберутся и дадут объективную оценку ситуации.

Как сообщает пресс-служба крымского минстроя, автомобиль министра BMW X5 был остановлен по причине того, что государственный номер был в снегу и плохо читался. Сотрудники ДПС, по данным пресс-службы, в некорректной форме предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкоголя и наркотиков, но, получив отказ, начали "проявлять агрессию и заставлять раздеться".

"Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медучреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру. Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру… Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна", — сообщает пресс-служба крымского минстроя.

Она также сообщает, что когда на место происшествия прибыл вызванный Петросяном наряд полиции, министр с коллегой проследовали в районную больницу и сдали необходимые анализы, подтвердившие отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Кроме того, в медицинском учреждении Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС, говорится в сообщении.

В Главном управлении МВД по Ростовской области заявляют, что пассажир упомянутого автомобиля несколько раз ударил сотрудника ДПС, при этом водитель в инциденте не участвовал. По данным полиции, 24 февраля сотрудники ДПС остановили на трассе М-4 "Дон" машину BMW "с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства".

"Во время составления административного материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского", — говорится в сообщении управления МВД.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что за рулем был Храмов, он был оштрафован на 500 рублей за нарушение правил тонировки.

После инцидента водитель и пассажир машины были отправлены на медицинское освидетельствование, алкогольного либо наркотического опьянения установлено не было, отметили в областном главке МВД.