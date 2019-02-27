Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян были избиты сотрудниками ГИБДД в Ростовской области, сообщает пресс-служба крымского минстроя. В ростовской полиции утверждают, что было совершено нападение на ее сотрудника, ведомство проводит проверки после инцидента.
Сам Храмов рассказал РИА Новости, что инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону. "Сотрудники ДПС остановили мой автомобиль, но вместо стандартных проверочных мероприятий начали вести себя вызывающе и позволяли себе некорректный тон. Они не знали, что перед ними должностные лица", — сказал РИА Новости Храмов.
По словам министра, в поездке из Москвы в Крым его сопровождал начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян, который также стал свидетелем и участником инцидента.
"Своих удостоверений госслужащих мы не доставали, на замечания вести себя сдержанно и не дискредитировать органы внутренних дел последовали только агрессивное поведение и рукоприкладство. Когда мы поняли, что ситуация выходит из-под контроля, были вынуждены вызвать наряд полиции. Превышать свои должностные полномочия не позволено никому", — сказал министр.
Он надеется, что правоохранительные органы разберутся и дадут объективную оценку ситуации.
Как сообщает пресс-служба крымского минстроя, автомобиль министра BMW X5 был остановлен по причине того, что государственный номер был в снегу и плохо читался. Сотрудники ДПС, по данным пресс-службы, в некорректной форме предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкоголя и наркотиков, но, получив отказ, начали "проявлять агрессию и заставлять раздеться".
"Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медучреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру. Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру… Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна", — сообщает пресс-служба крымского минстроя.
Она также сообщает, что когда на место происшествия прибыл вызванный Петросяном наряд полиции, министр с коллегой проследовали в районную больницу и сдали необходимые анализы, подтвердившие отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Кроме того, в медицинском учреждении Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС, говорится в сообщении.
В Главном управлении МВД по Ростовской области заявляют, что пассажир упомянутого автомобиля несколько раз ударил сотрудника ДПС, при этом водитель в инциденте не участвовал. По данным полиции, 24 февраля сотрудники ДПС остановили на трассе М-4 "Дон" машину BMW "с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства".
"Во время составления административного материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского", — говорится в сообщении управления МВД.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что за рулем был Храмов, он был оштрафован на 500 рублей за нарушение правил тонировки.
После инцидента водитель и пассажир машины были отправлены на медицинское освидетельствование, алкогольного либо наркотического опьянения установлено не было, отметили в областном главке МВД.
"В настоящее время следственными органами проводится процессуальная проверка действий пассажира иномарки. Кроме того, проверку законности действий сотрудников полиции проводят сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области", — сообщает полиция.