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Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова 

Lenta.ru 14 минут назад
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе. Видео с обгоревшими деньгами в среду, 27 февраля, публикует издание «Фонтанка».
Как отмечает издание, тонны банкнот при помощи погрузчика-манипулятора неизвестные завезли на склад в конце января. После этого деньги подожгли в нескольких местах, но они обгорели лишь отчасти. Большая часть наличных не пострадала. Между тем источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах опроверг связь обгоревших банкнот с резонансным уголовным делом.
«Ни к Рауфу Арашукову, ни к его отцу Раулю эти деньги не имеют никакого отношения», — сказал он.
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Происшествия , Видео , МВД , Фонтанка.Ру , Lenta.ru , Москва
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