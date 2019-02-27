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Жена «краснодарского каннибала» получила десять лет колонии 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © ok.ru
Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор Наталье Бакшеевой, ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой. Бакшеева проведет в колонии 10 лет, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
В начале февраля представитель прокуратуры Краснодарского края сообщил, что коллегия присяжных из 12 человек признала Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, отметив, что снисхождения при назначении наказания та не заслуживает. Гособвинитель попросил для нее 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы.
"Суд квалифицирует действия подсудимой как подстрекательство к убийству… Бакшееву признать виновной в совершении преступления… и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев", — постановил федеральный судья Виктор Дворников.
Как указано в приговоре, в сентябре 2017 года Бакшеева вместе с супругом и знакомой выпивали, приревновав, она потребовала от мужа убить женщину. Как отмечало следствие, тот расправился с жертвой, расчленил её тело, фрагменты частично оставил на месте, а частично забрал. По данным следственного ведомства, после этого мужчина сделал селфи с некоторыми фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили в полицию.
Прокуратура и СУСК по Краснодарскому краю сообщали, что в ходе обыска в общежитии военного авиаучилища, где жили супруги, были найдены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне — еда и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены останки тела жертвы.
Бакшеева в своем последнем слове вину в подстрекательстве к убийству не признала, отметив лишь, что корит себя за то, что жила с нелюбимым человеком и своим поведением, предположительно, довела его "до того, что он сделал".
Сам Бакшеев ждет суда в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не может находиться в СИЗО.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , РИА Новости , Краснодар , Краснодарский Край
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