«Комсомольская правда» рассказала о схемах обогащения клана Арашуковых

Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на члена следственно-оперативной группы, рассказала о преступных схемах обогащения организованного преступного сообщества (ОПС) под руководством советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова (отца сенатора от КЧР Рауфа Арашукова), прозванного «газовым королем» Кавказа.

По словам источника, «Арашуковы воровали простым, обыденным способом». В частности, для получения от «Газпрома» определенного объема газа создавались липовые потребители — в Дагестане таковых, согласно следственным документам, было выявлено более 70 тысяч. По счетчику потребитель (например, предприятие) оплачивало только 20 процентов от необходимой суммы и еще 30 процентов — Арашуковым. По правилам таких неплательщиков должны отключать, однако Рауль Арашуков, пользуясь связями с руководством организации, списывал задолженность. Так, в период с 2015 по 2016 годы только по Ставрополью было списано 500 миллионов кубометро. При этом, отмечает издание, специалисты отмечали, что таких технических потерь быть не может, они завышены в сотни раз. Однако «Газпром межрегионгаз» подписывал эти документы. Ущерб России составил миллиард восемьсот миллионов рублей.

По другой схеме, плата за украденный ОПС газ списывалась с жителей региона (по максимальному потреблению или площади помещения) за якобы сорванную пломбу на счетчике, которую сами же срывали при проверке. Даже если сам потребитель понимал, что его обманывают, сделать ничего не мог.

Как отметил источник, в преступное сообщество входит руководство всех филиалов «Газпром межрегионгаза» по Северному Кавказу плюс руководство головного офиса в Ставрополе, плюс сам Рауль — всего около пятидесяти человек. Не считая исполнителей. Неотъемлемой частью ОПС был и правоохранительный блок, который прикрывал Арашуковых.

Руководство «Газпром межрегионгаза» не могло не знать о деятельности Арашуковых, поскольку «о ней докладывалось на всех уровнях последние пятнадцать лет», отмечает члена следственно-оперативной группы. За период пребывания Рауля в должности главы «Газпром межрегионгаз Ставрополь» у предприятия было украдено более миллиарда рублей на реконструкции сетей — все действия от обследования до ремонта, существовали только на бумаге.

В 2011 году президент Дмитрий Медведев снял Арашукова с поста гендиректора компании, однако ситуация не изменилась.

«Газовики Северного Кавказа в отпуск не могли уйти без согласия Рауля. А значит, руководство «Газпром межрегионгаза» все устраивало», — говорит источник.

«Сейчас мы боремся за то, чтобы возместить Российскому государству нанесенный Арашуковыми ущерб, а Газпром их даже еще не уволил», — отметил собеседник.

Личная охрана Арашуковых была оформлена на ЧОП «Ставропольрегион», которое выигрывает тендеры у «Ставропольрегионгаза». Их водители в Ставрополе, Ессентуках, Хабезе, Москве оформлены как сотрудники газового предприятия, а обе старшие дочери Арашукова занимают, как отмечает издание, хорошие должности на предприятиях «Газпрома» и получали зарплату, хотя никогда не были на предприятиях. Жена Арашукова Нелли была оформлена мастером. Десятки дорогих иномарок, которыми пользовались родственники, были служебными.

Рауль Арашуков — отец сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах. Мосгорсуд 11 февраля признал законным их арест и оставил под стражей до 30 марта. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

Рауля Арашукова, прозванного «газовым королем» Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природного газа у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.