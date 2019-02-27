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Изнасиловавший женщину в отеле Hilton получил ключи от ее номера на ресепшн 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мать троих детей Чери Маркионда подверглась сексуальному насилию в отеле Embassy Suites by Hilton, где она остановилась во время рабочей командировки.
Примечательно, что нападавший без всякой проверки получил ключ от комнаты своей жертвы на стойке регистрации. Посреди ночи он беспрепятственно вошел в ее комнату.
Как сообщает CBS, инцидент произошел в американском штате Айова 10 апреля 2014 года. Сейчас стали известны результаты судебных разбирательств этого дела.
По словам адвоката пострадавшей Питера Виллари, суд постановил, что Hilton не несет ответственности за случившееся, поскольку многие из этих крупных брендовых отелей являются франшизами.
Представители Hilton не участвовали в судебном процессе по делу Маркионды. Однако компания сообщила изданию, что поддерживает «строгие стандарты безопасности в объектах, управляемых Hilton», и ожидает того же от своих франчайзинговых отелей.
Даже отели лучших брендов могут представлять опасность для вас, — предупреждает адвокат по правам женщин Глория Оллред.
Другой эксперт отметил, что путешественники сами должны проявлять инициативу в отношении своей безопасности. Он порекомендовал не называть свое имя при регистрации слишком громко, а также следить за тем, чтобы никто не смотрел на ваш ID. Кроме того, стоит попросить только один ключ от номера, чтобы вы всегда знали, где он находится.
После случившегося Чери Миранда всегда носит с собой два портативных замка для дверей.
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Происшествия , Глория Оллред
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