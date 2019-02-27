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В жилом доме поймали пятиметровую кобру 

Lenta.ru 4 часа назад
В индийском штате Одиша (Орисса) поймали королевскую кобру длиной 4,9 метра, которая забралась в жилой дом. Об этом сообщает Newsflare.
Жители вовремя заметили змею и вызвали специалистов по отлову пресмыкающихся. Прибывшие сотрудники лесного ведомства сумели поймать кобру. Ее поместили в деревянный ящик, отвезли в национальный парк Симлипал и отпустили.
Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями в мире. Средняя длина взрослой особи составляет 3-4 метра, однако известны экземпляры, достигавшие 5,7 метра в длину. Яд этих змей вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. Человек может погибнуть через 15 минут после укуса.
В 2017 году сообщалось, что в таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона. По свидетельствам очевидцев, поединок продолжался около трех часов. В итоге кобре удалось укусить противника, и питон погиб.
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