Племянника Киселева судят за участие в войне в Донбассе

Судебный процесс стартовал в Мюнхене . Сергею Киселёву, который является гражданином Германии, вменяют подготовку к «серьезному преступлению против украинского государства», а также нарушение закона о хранении оружия.

По информации издания, Киселёв дал признательные показания о том, что в 2014 году он прошёл боевую подготовку в Санкт-Петербурге. Приобретённые навыки мужчина впоследствии применил в боях на стороне Донецкой народной республики (ДНР).

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в конце 2017-го года. После участия в войне в Донбассе Киселёв, имеющий сан священника, посетил Афон и уехал в Болгарию, где и был задержан. Отмечается, что при себе он имел автомат Калашникова и пистолет.

Впервые телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что его племянник, имеющий паспорт ФРГ, воевал на стороне ДНР и был заместителем командира взвода в 2016 году. Позже в 2019 году журналист в интервью Юрию Дудю подтвердил, что его родственник находится в немецкой тюрьме по обвинению в терроризме.