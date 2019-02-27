СМИ сообщили об увеличении числа жертв крушения вертолета ВВС Индии

Число жертв крушения военного вертолета в индийском штате Джамму и Кашмир возросло до семи, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя полиции.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента с транспортным вертолетом ВВС Индии Ми-17 погибли два пилота.

Крушение произошло в среду утром в округе Бадгам. При падении вертолет развалился на две части и загорелся. Среди погибших шесть офицеров ВВС и одно гражданское лицо.

Крушение, причины которого выясняются, произошло на фоне обострения ситуации в районе линии контроля, разделяющей территории Индии и Пакистана в Кашмире, отмечает телеканал.

В среду утром пакистанская армия сообщила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов. Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, но в ходе него Индия потеряла свой МиГ-21, а пилот числится пропавшим без вести.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.