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СМИ сообщили об увеличении числа жертв крушения вертолета ВВС Индии 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Число жертв крушения военного вертолета в индийском штате Джамму и Кашмир возросло до семи, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента с транспортным вертолетом ВВС Индии Ми-17 погибли два пилота.
Крушение произошло в среду утром в округе Бадгам. При падении вертолет развалился на две части и загорелся. Среди погибших шесть офицеров ВВС и одно гражданское лицо.
Крушение, причины которого выясняются, произошло на фоне обострения ситуации в районе линии контроля, разделяющей территории Индии и Пакистана в Кашмире, отмечает телеканал.
В среду утром пакистанская армия сообщила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов. Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, но в ходе него Индия потеряла свой МиГ-21, а пилот числится пропавшим без вести.
В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Происшествия , Армия , Другое , Катастрофы , Джамму , Индия
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