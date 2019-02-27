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Волгоградский расчленитель девушек узнал свою судьбу 

News.ru + ещё 5 27 февраля 2019
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Суд приговорил к длительному сроку заключения Александра Масленникова, признанного виновным в жестоких убийствах. Преступник расчленил тела двух девушек.
Следующие 23 года он проведёт в колонии особого режима. Злодеяния фигурант, по версии следствия, совершил в октябре 2017 года. Он познакомился с будущими жертвами в караоке-баре и пригласил их к себе на съёмную квартиру. Внезапно между молодыми людьми разгорелся конфликт, и мужчина расправился с гражданками, сообщает региональное СУ СК РФ. Одну из них он зарезал как лишнюю свидетельницу.
Перед тем, как расчленить трупы, Масленников снял с них все украшения. Позже он закопал тела в ближайшем лесу. Задержать подозреваемого удалось через две недели. Убийца скрывался у своей знакомой. На первом же допросе преступник во всём признался.
Ранее News.ru писал про врача-расчленителя из Челябинска. Борис Кондрашин работал в Центре медпрофилактики и занимался пропагандой здорового образа жизни. В 16 лет мужчина зверски расправился со своим одноклассником.
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Происшествия , Криминал , Александр Масленников , СКР , ФСИН
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