Волгоградский расчленитель девушек узнал свою судьбу

Суд приговорил к длительному сроку заключения Александра Масленникова , признанного виновным в жестоких убийствах. Преступник расчленил тела двух девушек.

Следующие 23 года он проведёт в колонии особого режима . Злодеяния фигурант, по версии следствия, совершил в октябре 2017 года. Он познакомился с будущими жертвами в караоке-баре и пригласил их к себе на съёмную квартиру. Внезапно между молодыми людьми разгорелся конфликт, и мужчина расправился с гражданками, сообщает региональное СУ СК РФ . Одну из них он зарезал как лишнюю свидетельницу.

Перед тем, как расчленить трупы, Масленников снял с них все украшения. Позже он закопал тела в ближайшем лесу. Задержать подозреваемого удалось через две недели. Убийца скрывался у своей знакомой. На первом же допросе преступник во всём признался.

Ранее News.ru писал про врача-расчленителя из Челябинска. Борис Кондрашин работал в Центре медпрофилактики и занимался пропагандой здорового образа жизни. В 16 лет мужчина зверски расправился со своим одноклассником.