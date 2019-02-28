В Швеции задержали подозреваемого в сборе разведданных в пользу России

Стокгольме в среду был задержан второй подозреваемый в сборе разведданных, сообщает в четверг издание Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ.

В документе, автором которого является прокурор Ханс-Юрген Ханстрем (Hans-Jörgen Hanström), указывается, что подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

Представитель полиции безопасности Швеции (СЭПО) Карл Мелин (Karl Melin) подтвердил изданию задержание подозреваемого, но не смог подтвердить его связь с задержанным во вторник. Как сообщалось ранее, во вторник СЭПО задержали подозреваемого в "сборе разведданных в пользу России". Как ожидается, слушания о выборе ему меры пресечения пройдут в пятницу, 1 марта.