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В Швеции задержали подозреваемого в сборе разведданных в пользу России 

РИА Новости + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Стокгольме в среду был задержан второй подозреваемый в сборе разведданных, сообщает в четверг издание Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ.
В документе, автором которого является прокурор Ханс-Юрген Ханстрем (Hans-Jörgen Hanström), указывается, что подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.
Представитель полиции безопасности Швеции (СЭПО) Карл Мелин (Karl Melin) подтвердил изданию задержание подозреваемого, но не смог подтвердить его связь с задержанным во вторник. Как сообщалось ранее, во вторник СЭПО задержали подозреваемого в "сборе разведданных в пользу России". Как ожидается, слушания о выборе ему меры пресечения пройдут в пятницу, 1 марта.
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Происшествия , В мире , Другое , Европа , Стокгольм , Швеция
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