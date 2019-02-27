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Ан-12 аварийно сел в Братске
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 11
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме
Братска
под
Иркутском
.
Причиной, по данным РИА «Новости», стал отказ третьего двигателя. На борту находились четыре члена экипажа.
Рейс направлялся из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.
В настоящее время уточняются обстоятельства инцидента.
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