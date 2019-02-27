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Российского мальчика похитили из лагеря в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
О похищении 11-летнего ребенка сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, которая входит в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта.
До этого заявления в мессенджере WhatsApp появилась видео, где неизвестные разговаривают с мальчиком на арабском языке. Он отвечает, что хочет к своей тете, передает РИА «Новости».
«Ребенок пропал несколько дней назад из лагеря беженцев «Эль-Хол», где он находился последнее время. Его местонахождение неизвестно. О пропаже ребенка матери сообщила соотечественница, опекающая ребенка», — отметила Саратова.
По ее словам, это сын жительницы Махачкалы Нурияны Ибрагимовой. В 2014 году отец обманным путем вывез его в Сирию, но вскоре погиб. Мальчик остался под присмотром женщины из Дагестана.
Похитители отправили матери фото и видео ребенка. «Я начала писать, задавать вопросы, спрашивать, чего они хотят, но эти люди не идут на контакт и никаких условий не выдвигают. Я понятия не имею, откуда у них мой номер телефона. Лишь один раз на мой вопрос, что они хотят, ответили короткой фразой на русском — „ты же умная“, — передает слова матери агентство.
Как стало известно, в тот день ребенок отправился за хлебом, но не вернулся. Опекунша подумала, что это мать вывезла сына с территории лагеря, после чего обратилась к администрации. Однако забрать ребенка с охраняемой зоны международного лагеря сложно, и как это получилось у похитителей, в данный момент неясно. Мать мальчика надеется на помощь российских властей.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия потребовала вывести беженцев из другого сирийского лагеря.
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Происшествия , Ближний Восток , В мире , Криминал , Совет по правам человека , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Саратов , Сирия , Чеченская Республика
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