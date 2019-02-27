Российского мальчика похитили из лагеря в Сирии

До этого заявления в мессенджере WhatsApp появилась видео, где неизвестные разговаривают с мальчиком на арабском языке. Он отвечает, что хочет к своей тете, передает РИА «Новости»

«Ребенок пропал несколько дней назад из лагеря беженцев «Эль-Хол», где он находился последнее время. Его местонахождение неизвестно. О пропаже ребенка матери сообщила соотечественница, опекающая ребенка», — отметила Саратова.

По ее словам, это сын жительницы Махачкалы Нурияны Ибрагимовой. В 2014 году отец обманным путем вывез его в Сирию, но вскоре погиб. Мальчик остался под присмотром женщины из Дагестана.

Похитители отправили матери фото и видео ребенка. «Я начала писать, задавать вопросы, спрашивать, чего они хотят, но эти люди не идут на контакт и никаких условий не выдвигают. Я понятия не имею, откуда у них мой номер телефона. Лишь один раз на мой вопрос, что они хотят, ответили короткой фразой на русском — „ты же умная“, — передает слова матери агентство.

Как стало известно, в тот день ребенок отправился за хлебом, но не вернулся. Опекунша подумала, что это мать вывезла сына с территории лагеря, после чего обратилась к администрации. Однако забрать ребенка с охраняемой зоны международного лагеря сложно, и как это получилось у похитителей, в данный момент неясно. Мать мальчика надеется на помощь российских властей.