В Москве на станции «Лосиноостровская» мужчина упал под поезд

Мужчина получил травмы в результате падения на рельсы на железнодорожной станции «Лосиноостровская» в столице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На железнодорожной станции «Лосиноостровская» электропоездом сообщением Софрино — Москва травмирован мужчина, на вид около 40 лет», — указал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавший упал с платформы, в настоящее время он госпитализирован.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате падения под электричку в Москве погиб один ребёнок, ещё один получил травмы.