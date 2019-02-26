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В Москве на станции «Лосиноостровская» мужчина упал под поезд 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина получил травмы в результате падения на рельсы на железнодорожной станции «Лосиноостровская» в столице.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«На железнодорожной станции «Лосиноостровская» электропоездом сообщением Софрино — Москва травмирован мужчина, на вид около 40 лет», — указал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавший упал с платформы, в настоящее время он госпитализирован.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате падения под электричку в Москве погиб один ребёнок, ещё один получил травмы.
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