Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео 

Следственные действия на предприятиях — потребителях природного газа в Ставрополье, КЧР и Дагестане попали на видео. Запись во вторник, 26 февраля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
Как отметили в ведомстве, следователи выявили незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета.
Кроме того, были изъяты документы, говорящие о незаконном потреблении газа. Следственные действия были проведены в рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников.