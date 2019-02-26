Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК опубликовал видео эвакуации выкатившегося с полосы в Шереметьево бизнес-джета 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
По данным ведомства, самолет получил существенные повреждения.
Самолет бизнес-класса, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, получил существенные повреждения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Как сообщила «Звезде» старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Марковец Лариса, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
«Следствием установлено, что 26 февраля 2019 года в 13 часов воздушное судно «Гольфстрим», выполняющее частный рейс по маршруту Баку-Москва, при посадке в международном аэропорту Шереметьево выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия самолет получил существенные повреждения», — сообщила Марковец.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Шереметьево бизнес-джет Gulfstream, выполнявший рейс Баку — Москва, выкатился за пределы ВПП и сломал стойку шасси. На борту были три пассажира и два члена экипажа, никто из них не пострадал.
«Аэрофлот» изменил расписание из-за инцидента. Были отменены 15 и перенесены еще несколько рейсов самолетов.
ТК «Звезда»: последние новости
Более 70 обысков проходят по делу Арашуковых на Ставрополье, в КЧП и Дагестане Полковник ФСБ и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» приговорены к 22 и 14 годам колонии за госизмену В Шереметьево пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Комментарии
Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР
Читайте также
Видео
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Турция приняла решение по российским С-400
Оружие Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
WhatsApp ввел новый запрет
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение