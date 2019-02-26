Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево

СК опубликовал видео эвакуации выкатившегося с полосы в Шереметьево бизнес-джета

По данным ведомства, самолет получил существенные повреждения.

Самолет бизнес-класса, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево , получил существенные повреждения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как сообщила «Звезде» старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Марковец Лариса, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Следствием установлено, что 26 февраля 2019 года в 13 часов воздушное судно «Гольфстрим», выполняющее частный рейс по маршруту Баку-Москва, при посадке в международном аэропорту Шереметьево выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия самолет получил существенные повреждения», — сообщила Марковец.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Шереметьево бизнес-джет Gulfstream, выполнявший рейс Баку — Москва, выкатился за пределы ВПП и сломал стойку шасси. На борту были три пассажира и два члена экипажа, никто из них не пострадал.