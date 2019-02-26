Решена судьба главного вора России

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Главный вор России избежал отправки в колонии Заполярья 

Lenta.ru 1 час назад
Лидер преступного мира России, 65-летний вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальных кругах, как Шакро Молодой, прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию №2 (ИК-2) в поселке Двубратский (Краснодарский Край). Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
Как отмечается в сообщении, отправка Калашова в Краснодар — это исключение из правил, сделанное Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
«По статистике, более привычными местами содержания "высших уголовных иерархов" считаются приполярные территории и области вечной мерзлоты», — сообщает ИА.
По данным «Прайм Крайм», ИК-2, где оказался Калашов, давно считается главной зоной, откуда уголовным миром негласно координируется жизнь арестантов в других местах лишения свободы. Таким образом, у осужденного есть шанс сохранить свое влияние в преступном мире России.
В марте 2018 года года Шакро Молодой был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.
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Происшествия , Видео , Шакро Молодой , Аслан Усоян , ФСИН , Краснодар , Краснодарский Край
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