Решена судьба главного вора России

Главный вор России избежал отправки в колонии Заполярья

Как отмечается в сообщении, отправка Калашова в Краснодар — это исключение из правил, сделанное Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

«По статистике, более привычными местами содержания "высших уголовных иерархов" считаются приполярные территории и области вечной мерзлоты», — сообщает ИА.

По данным «Прайм Крайм», ИК-2, где оказался Калашов, давно считается главной зоной, откуда уголовным миром негласно координируется жизнь арестантов в других местах лишения свободы. Таким образом, у осужденного есть шанс сохранить свое влияние в преступном мире России.