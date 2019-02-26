Суд вынес приговор обвиненному в шпионаже полковнику ФСБ

Михайлов приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима , Стоянов — к 14 годам заключения.

Михайлов также лишен звания полковника ФСБ и должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Стоянов лишился звания майора МВД , с которым покинул службу в 2006 году, ему присужден штраф в размере 150 тысяч рублей.

Суд проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности на материалах дела, детали следствия также не разглашались.