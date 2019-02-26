Московский окружной военный суд вынес приговор полковнику ФСБ Сергею Михайлову и бывшему сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову по обвинению в государственной измене и шпионаже, пишет «Лента.ру».
Михайлов приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Стоянов — к 14 годам заключения.
Михайлов также лишен звания полковника ФСБ и должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Стоянов лишился звания майора МВД, с которым покинул службу в 2006 году, ему присужден штраф в размере 150 тысяч рублей.
Суд проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности на материалах дела, детали следствия также не разглашались.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что полковник ФСБ Михайлов передал главе отдела «Лаборатории Касперского» Стоянову диск с секретной информацией о методах ведения оперативной разработки основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, который обвинялся в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist. По версии следствия, Стоянов отдал диск агентам ФБР во время международной конференции по кибербезопасности в Канаде в 2011 году.