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Суд вынес приговор обвиненному в шпионаже полковнику ФСБ 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд вынес приговор полковнику ФСБ Сергею Михайлову и бывшему сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову по обвинению в государственной измене и шпионаже, пишет «Лента.ру».
Михайлов приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Стоянов — к 14 годам заключения.
Михайлов также лишен звания полковника ФСБ и должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Стоянов лишился звания майора МВД, с которым покинул службу в 2006 году, ему присужден штраф в размере 150 тысяч рублей.
Суд проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности на материалах дела, детали следствия также не разглашались.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что полковник ФСБ Михайлов передал главе отдела «Лаборатории Касперского» Стоянову диск с секретной информацией о методах ведения оперативной разработки основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, который обвинялся в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist. По версии следствия, Стоянов отдал диск агентам ФБР во время международной конференции по кибербезопасности в Канаде в 2011 году.
Комментарии9
Происшествия , Павел Врублевский , Сергей Михайлов , ФСБ , ФБР , Лаборатория Касперского , МВД , ФСИН , Газета "Коммерсантъ" , Lenta.ru
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