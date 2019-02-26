В Татарстане пациент с ножом в спине ушел на перекур

Пациент больницы Зеленодольска в Татарстане отправился покурить в одних трусах и с ножом в спине. В сети появилось видео, на котором видно, как мужчина с ножом в спине, прихрамывая, направляется к выходу из больницы. Работникам учреждения не сразу удалось уговорить пациента вернуться обратно. Сейчас мужчина прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

В одной из больниц Татарстана пациент с ножом в спине пытался выйти на улицу, чтобы покурить. Как стало известно журналистам, молодого человека по имени Владимир доставили в медучреждение утром 25 февраля. В Минздраве Татарстана пояснили, что мужчину доставили в Зеленодольскую центральную районную больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сначала ему провели обследование — рентген и анализы, после чего пострадавший ждал процедур на каталке.

В какой-то момент мужчина в одних трусах встал и пошел по коридору.

Одна из сотрудниц больницы начала снимать на видео «прогулку» пациента, из спины которого торчит рукоятка ножа. На видео, выложенном в Сети, слышно, как она спрашивает у мужчины, куда он идет, и пытается уговорить его вернуться обратно. Пациент не отвечает и упорно идет к двери, прихрамывая на ногу. На вопрос одного из медиков, куда он идет, мужчина отвечает: «Курить». В конце концов врачам удалось вернуть мужчину обратно, один из них говорит:

«Молодой человек, Вы сейчас умрете», — после чего пациент возвращается в приемный покой.

В Минздраве республики рассказали, что мужчину уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Оказалось, что он пострадал несерьезно — задета была только мышечная ткань.

«Да, к сожалению, это было у нас, в Татарстане, в Зеленодольской центральной районной больнице (ЦРБ). По крайней мере, коридоры [на видеозаписи], вот это все, подтверждает то, что это был действительно Зеленодольск. Сейчас у этого пациента состояние стабильное, он прооперирован, у него все хорошо, его жизни ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе ведомства.

Врачи периодически сталкиваются с необычным поведением пьяных пациентов. Так, осенью прошлого года издание PatrztuNews сообщало, что в Польше мужчина очнулся в холодильнике морга и отправился на вечеринку. В населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства «прохожий заметил на улице мужчину без сознания». Медики скорой помощи, прибывшие на место, пытались реанимировать мужчину — пана Кшиштофа, но в итоге «констатировали смерть по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя». Тело Кшиштофа доставили в морг.

Через какое-то время охранник морга услышал доносящиеся из холодильника шумы и стоны и решил проверить, что происходит. Как выяснилось, человек, который находился в холодильнике, очнулся.

«Охранник впал в шок. Он увидел в холодильнике человека, который просил одеяло», — сообщали польские журналисты.

Когда на место прибыла полиция, пан Кшиштоф дал показания и, несмотря на рекомендации врачей остаться под их наблюдением, взял свои вещи, оделся и вышел. Сначала мужчина направился домой, но по дороге передумал и попросил таксиста отвезти его на вечеринку, откуда ранее попал в морг.

«Пан Кшиштоф заявил, что если он остался в живых, то за это стоит выпить», — отмечалось в сообщении.

Пользователи интернета, узнав об этой новости, поздравили пана Кшиштофа с «воскрешением». При этом большинство из них осудили врача, который диагностировал смерть пациента.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина отправила смертельно больного мужа в морг, решив, что тот уже умер. По сообщению South China Morning Post инцидент произошел в городе Шиянь в провинции Хубэй в центре Китая. Мужчина по фамилии Хуан был болен раком желудка в последней стадии. Утром жена попыталась разбудить его, но не сумела этого сделать и решила, что ночью он умер. Женщина вызвала похоронную службу, которая доставила тело в морг.

Спустя несколько часов работники морга, переодевавшие и гримировавшие тело для захоронения, обнаружили, что губы и пальцы мужчины слегка вздрагивали. Проверив пульс, они убедились, что «покойник» еще жив. Сотрудники морга вызвали скорую помощь, однако еще до прибытия врачей мужчина скончался.