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Неизвестный принёс «бомбу» к московскому Кремлю 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оперативные сотрудники спецслужб и специалисты-взрывотехники были подняты по тревоге в Москве после того, как неизвестный принёс к Троицким воротам Кремля подозрительный полиэтиленовый пакет. Мужчина передал его охраннику на досмотровом пункте и заявил, что внутри взрывное устройство.
Место ЧП было оперативно оцеплено. Для обезвреживания был задействован робот-манипулятор. С его помощью пакет был вскрыт. Бомбы в нём не оказалось.
Внутри находились лишь канцелярские принадлежности, сообщает РИА Новости.
Из-за инцидента на некоторое время был ограничен проход для туристов. Сейчас лжеподрывника ищут правоохранительные органы.
Ранее, как сообщал News.ru, экстренным службам столицы пришлось проверять около 30 объектов после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В каждом из зданий проводилась эвакуация. Аналогичная волна псевдоминирований зафиксирована и в Санкт-Петербурге.
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