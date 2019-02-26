Неизвестный принёс «бомбу» к московскому Кремлю

Оперативные сотрудники спецслужб и специалисты-взрывотехники были подняты по тревоге в Москве после того, как неизвестный принёс к Троицким воротам Кремля подозрительный полиэтиленовый пакет. Мужчина передал его охраннику на досмотровом пункте и заявил, что внутри взрывное устройство.

Место ЧП было оперативно оцеплено. Для обезвреживания был задействован робот-манипулятор. С его помощью пакет был вскрыт. Бомбы в нём не оказалось.

Внутри находились лишь канцелярские принадлежности, сообщает РИА Новости

Из-за инцидента на некоторое время был ограничен проход для туристов. Сейчас лжеподрывника ищут правоохранительные органы

Ранее, как сообщал News.ru, экстренным службам столицы пришлось проверять около 30 объектов после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В каждом из зданий проводилась эвакуация. Аналогичная волна псевдоминирований зафиксирована и в Санкт-Петербурге.