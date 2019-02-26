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Обрушение крыши произошло в здании техникума в Нижнем Новгороде 

ТАСС 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Обрушение крыши в одном из зданий Сормовского механического техникума в Нижнем Новгороде произошло во вторник в результате схода снега. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
"Произошел сход снега с основного корпуса на пристрой, в результате чего у пристроя частично обрушилась крыша на площади 30 кв. метров", — сообщила собеседница агентства.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в корпусе техникума на Сормовском шоссе.
"По нашим данным, пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.
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