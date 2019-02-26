Раскрыты результаты вскрытия Малашенко

В Испании раскрыли результаты вскрытия Малашенко

Испанская полиция не обнаружила криминальной составляющей в смерти политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко , который накануне был обнаружен повешенным в своем доме в Андалусии.

«Пришел предварительный отчет результатов аутопсии, где говорится, что смерть произошла в результате повешения, по предварительным данным, без криминальных признаков», — рассказали агентству РИА «Новости» в Высшем суде Андалусии.

Сообщается, что итоговый доклад о результатах вскрытия будет готов через месяц.

Ранее журналист Тимур Валеев заявил, что в Испании возбуждено уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко. Эту информацию также подтвердила супруга Малашенко Божена Рынска. По ее словам, испанская полиция подозревает, что смерть была насильственной.