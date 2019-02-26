Раскрыты результаты вскрытия Малашенко

Испанская полиция не обнаружила криминальной составляющей в смерти политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко, который накануне был обнаружен повешенным в своем доме в Андалусии.
«Пришел предварительный отчет результатов аутопсии, где говорится, что смерть произошла в результате повешения, по предварительным данным, без криминальных признаков», — рассказали агентству РИА «Новости» в Высшем суде Андалусии.
Сообщается, что итоговый доклад о результатах вскрытия будет готов через месяц.
Ранее журналист Тимур Валеев заявил, что в Испании возбуждено уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко. Эту информацию также подтвердила супруга Малашенко Божена Рынска. По ее словам, испанская полиция подозревает, что смерть была насильственной.
Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ. В 1996 году он руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина. Перед президентскими выборами 2018 года возглавил штаб Ксении Собчак.