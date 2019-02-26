В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Жительницу одной из деревень в Татарстане , вызвавшую скорую помощь из-за гипертонического криза, пришлось доставлять до машины, которая не смогла подъехать к дому пациентки из-за неубранного снега, в ковше трактора, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

Сообщение о том, что больного везли в ковше трактора, появилось в паблике Region116.dtp.official в "Инстаграмме". Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.

"Действительно такой случай произошёл вчера рано утром в деревне Биябаш Апастовского района республики. Женщина 66 лет с гипертоническим кризом нуждалась в госпитализации. При этом проживала она в доме на краю деревни, куда дорога ещё не была расчищена от прошедшего снегопада", — сказал собеседник агентства.

По его информации, фельдшер скорой помощи попросил водителя трактора, начавшего расчистку снега, доставить женщину до автомобиля скорой помощи в ковше: из-за серьезности ситуации и необходимости срочной госпитализации ожидать расчистки всей дороги не было времени.