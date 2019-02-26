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Российских военных осудили за танковый выстрел по своим 

Lenta.ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Великом Новгороде вынесли приговор двум военнослужащим, обвиненным в халатности на учениях, повлекшей за собой смерть солдата-срочника и ранение еще троих сослуживцев. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщили «Ленте.ру» в правозащитной организации «Зона права».
Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области. Начальник инженерных войск шестой общевойсковой армии Денис Горелышев и командующий 33-м артиллерийским полигоном Виктор Кривошеин разместили четырех солдат, находившихся в составе имитационных команд, на линии огня. Однако, участок не был оборудован по мерам безопасности красным флагом.
В результате танкового выстрела один из солдат погиб, а еще трое получили серьезные увечья — отрыв конечности, переломы и тяжелый травматический шок.
В настоящее время Горелышев и Кривошеин приговорены к трем годам условно с испытательным сроком длинной в один год. Уточняется, что мужчины полностью признали свою вину и частично компенсировали пострадавшим моральный ущерб.
8 февраля сообщалось, что во время учений Росгвардии рядом с городом Новоульяновск от взрыва гранаты пострадали двое бойцов ОМОНа. Во время выполнения упражнения взрывное устройство, брошенное одним из бойцов, упало на бруствер и взорвалось рядом с окопом. Раненым была оказана первая медицинская помощь, после чего их экстренно госпитализировали.
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Происшествия , Армия , Войска , Lenta.ru , Ленинградская область
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