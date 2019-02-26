Пациента санатория под Новгородом заподозрили в убийстве соседа по палате

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пациента противотуберкулезного санатория в Новгородской области , который подозревается в убийстве соседа по палате, сообщает СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, 25 февраля… подозреваемый, находясь в противотуберкулезном санатории в Солецком районе Новгородской области, нанес соседу по палате множественные удары ножом в область груди. От полученного ранения 66-летний потерпевший скончался", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте подозреваемого мужчины 1970 года рождения.

В настоящее время в рамках расследования допрошены свидетели преступления, проведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые экспертизы, информирует СУСК.