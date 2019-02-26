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Пациента санатория под Новгородом заподозрили в убийстве соседа по палате 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пациента противотуберкулезного санатория в Новгородской области, который подозревается в убийстве соседа по палате, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 25 февраля… подозреваемый, находясь в противотуберкулезном санатории в Солецком районе Новгородской области, нанес соседу по палате множественные удары ножом в область груди. От полученного ранения 66-летний потерпевший скончался", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "убийство". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте подозреваемого мужчины 1970 года рождения.
В настоящее время в рамках расследования допрошены свидетели преступления, проведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые экспертизы, информирует СУСК.
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Происшествия , Криминал , СКР , Новгородская Область
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