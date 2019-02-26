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Испания назвала основную версию смерти Малашенко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Гражданская гвардия Испании полагает, что в случае со смертью одного из основателей НТВ Игоря Малашенко «все указывает» на то, что он мог покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах страны.
При этом на данный момент не исключена никакая из версий произошедшего, отметил собеседник ТАСС.
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Также в гражданской гвардии пояснили, что в течение дня должна пройти судебно-медицинская экспертиза.
Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.
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Происшествия , Видео , Игорь Малашенко , МВД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , НТВ , Испания
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