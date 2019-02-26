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В суши-баре в Москве мужчина убил знакомого ударом ножом в грудь 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Молодой человек в ходе конфликта убил своего знакомого, ударив того ножом в грудь, в суши-баре в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 25 февраля мужчина, находясь суши-баре в ТЦ по улице Старокачаловская в Москве, в ходе конфликта "нанес удар ножом в область грудной" клетки 24-летнему знакомому. Пострадавший скончался на месте. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, участниками конфликта стали выходцы из Средней Азии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказала Иванова.
Отмечается, что в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , Криминал , Юлия Иванова , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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