В суши-баре в Москве мужчина убил знакомого ударом ножом в грудь

России Юлия Иванова. Молодой человек в ходе конфликта убил своего знакомого, ударив того ножом в грудь, в суши-баре в Москве , сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК

По данным следствия, вечером 25 февраля мужчина, находясь суши-баре в ТЦ по улице Старокачаловская в Москве, в ходе конфликта "нанес удар ножом в область грудной" клетки 24-летнему знакомому. Пострадавший скончался на месте. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , участниками конфликта стали выходцы из Средней Азии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказала Иванова.

Отмечается, что в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.