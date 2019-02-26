Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки 

Чрезвычайное происшествие случилось в аэропорту Сургута. Бортпроводник самолёта авиакомпании «Победа», который прилетел в Сургут из Махачкалы, выронил из люльки малыша, когда пассажиры спускались из лайнера по трапу. Пятимесячную девочку отправили в городскую больницу. Из неофициальных источников поступила информация, что у крохи сломан нос. Врачи после осмотра прописали девочке амбулаторное лечение. Следователи Уральского следственного управления на транспорте уже прибыли и работают на месте ЧП, где устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивая очевидцев.