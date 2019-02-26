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В Югре госпитализировали младенца, которого в самолете уронил бортпроводник 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: © Flickr / caribb
Медикам пришлось госпитализировать младенца, прилетевшего вместе с матерью в Сургут рейсом из Махачкалы, сообщили РИА Новости во вторник в здравпункте воздушной гавани Сургута.
Интернет-ресурс Ura.ru ранее сообщил, что во время выполнения рейса авиакомпании "Победа" из Махачкалы в Сургут бортпроводник уронил на пол пятимесячную девочку, которую после посадки борта осматривали в здравпункте местного аэропорта.
В воздушной гавани не смогли подтвердить или опровергнуть РИА Новости информацию об обстоятельствах инцидента.
"Со слов матери все записывали, сами мы не видели. Характер травм раскрыть не можем. Госпитализировали ребенка вместе с матерью в местную больницу", — сказал представитель здравпункта.
Комментарием авиакомпании РИА Новости в данный момент не располагает.
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Происшествия , Азия , В мире , Общество , Авиакомпания "Победа" , РИА Новости , Махачкала , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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