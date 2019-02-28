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Заведующую поликлиники задержали после смерти ребенка в Кирове 

Москва24 + ещё 38 28 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Кировские следователи задержали заведующую поликлиники, где наблюдалась трехлетняя девочка, которая, предположительно, умерла от обезвоживания. Об этом сообщает региональный главк СК.
По версии сотрудников ведомства, более двух лет девочка была лишена медицинского контроля за ее здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники. В связи с этим руководитель учреждения стала фигурантом уголовного дела о халатности.
Погибшая не посещала поликлинику с декабря 2016 года. Все это время мать девочки не осуществляла за ней должный уход. Уже после смерти девочки, выяснилось, что женщина хотела сдать ее в детдом.
Тело ребенка 20 февраля нашли в одной из квартир на улице Щорса. О смерти девочки первой узнала бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.
К дому, в котором случилось несчастье, горожане принесли цветы и игрушки. 27 февраля ребенка похоронили.
21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней. Суд арестовал женщину, предъявив ей обвинение по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью".
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Происшествия , Другое , Криминал , Общество
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