Террористы планировали взорвать штаб-квартиру ГРУ в Москве

«Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем — пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ. При этом сам Нораки пока недоступен для спецслужбы», — пишет газета «Коммерсант».

Нораки известен в среде исламистов тем, что сумел дистанционно организовать террористические атаки в Швеции Таджикистане . По его приказу водитель грузовика наехал на пешеходов в Стокгольме . В Москве Назаров-Нораки использовал группу экстремистов, которая собралась вокруг рабочего-строителя из Таджикистана Мусалима Бабаева. Единомышленников Бабаев нашел в мечетях в столице и подмосковной Яхроме. Среди них были таджики, уроженцы Дагестана , армянин и русский. Собрания ячейки происходили в квартире Бабаева на Суздальской улице Москвы.

«Карты памяти изъятых у них смартфонов оказались заполнены кадрами расстрелов, подрывов и казней. Как можно было целыми днями рассматривать такое, даже представить сложно», — рассказал журналистам один из участников расследования.

Под влиянием исламистской пропаганды члены ячейки хотели «громко заявить о себе», но так и не смогли решиться на теракт, пока Назаров не установил с ними контакт. Он пообещал мужчинам средства на проезд в Сирию и свои личные рекомендации для вступления в ряды «Исламского государства»*.

Военные разведчики из ГРУ были выбраны в качестве объекта атаки потому, что один из членов ячейки Бабаева проживал в бытовке на стройплощадке возле Хорошевского шоссе Москвы, неподалеку от штаб-квартиры ведомства. Рабочий имел возможность наблюдать за движением военных грузовиков и военнослужащих. После этого Бабаев и его подручные занялись изготовлением взрывных устройств с дистанционным управлением. Оперативники ФСБ задержали их с поличным, опасаясь что попытки собрать СВУ могут привести к гибели окружающих.

Одновременно Назаров-Нораки сумел сколотить и вооружить в Одинцовском районе Подмосковья еще одну банду террористов, в которую вошли три человека. Они располагали двумя автоматами АКС-74, гранатами, патронами и двумя мощными бомбами, которые им было приказано использовать 12 декабря 2017 года, в День Конституции. По замыслу Нораки, бригада должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на Московском центральном кольце и покупателей торгового центра «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. ФСБ удалось нейтрализовать и эту ячейку.

Напомним, осенью 2018 года сотрудники ФСБ задержали сразу несколько групп террористов, готовивших взрывы в России. В Московской области была пресечена деятельность шести членов ячейки «Исламского государства»*, а в Татарстанн задержали главарей ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» *.

В обоих случаях террористами руководили из-за рубежа, а их главари действовали «в соответствии с доктриной создания так называемого Всемирного халифата». Задержанные занимались созданием закрытой сетевой структуры, привлекали в свои ряды новых членов, а также обзавелись оружием и взрывчаткой.

* Террористические организации, запрещенные в России.