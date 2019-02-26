Взрыв произошел на российском судне «Партизан»

На судне «Партизан», принадлежащем российской компании «Гудзон», произошел взрыв, когда оно следовало с грузом металлолома. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генерального директора по управлению флотом «Гудзона» Олег Аникин.

Взрыв произошел 25 февраля, когда судно находилось на юге Японского моря.

«Взрыв произошел на носу судна, но судно на ходу. Никто не пострадал. Судно с грузом металлолома следует полным ходом в южнокорейский порт. Мореходных качеств судно не потеряло. Пробоина выше ватерлинии, загибами вовнутрь, как будто что-то извне прилетело», — рассказал Аникин.

По словам судовладельца, это первый подобный случай в его практике. Причина взрыва пока не известна, но в Южной Корее, куда направилось судно, будут работать эксперты.

Дальневосточное управление Государственного морского надзора после происшествия начало проверку, которая может занять до 45 дней.

Судоходная компания «Гудзон» находится под санкциями США за то, что якобы участвовала в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов путем перекачки в открытом море.