Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстанский журналист захотел «вырезать» русских и поплатился 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: соцсети
В Казахстане по подозрению в разжигании межнациональной розни арестован бывший журналист местного издания Nur.kz Манас Бистаев. Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов, передает КазТАГ.
Махамбетов сообщил, что Бистаев был арестован на два месяца. Журналист подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса Казахстана, максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.
Журналист был задержан 20 февраля после публикации им в соцсетях видеоролика с обещаниями «вырезать русских». На странице в LinkedIn Бистаев указал, что приступил к работе в Nur.kz в декабре 2016 года. В своем Facebook он сообщил, что закончил работать в издании в декабре 2018-го.
Последние новости
Российские пенсионеры получат доплаты Один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года найден мертвым Стала известна реакция Путина на арест американского инвестора
Происшествия
Читайте также
Видео
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Коллега рассекретил детали встречи с Малашенко
Общество
Стало известно о месте работы дочери Пескова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение